В Греции произошли два землетрясения

В Греции в понедельник, 7 октября, зафиксировали два землетрясения – одно вблизи города Фивы, другое на острове Крит.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini со ссылкой на Институт геодинамики при Национальной обсерватории Афин.

Как указано, землетрясение магнитудой 4,4 произошло вскоре после 9 часов утра по местному времени, примерно в 4 километрах к юго-востоку от Фив, на глубине 18,7 километра.

Толчки также ощущались в Афинах.

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Руководитель исследований в Геодинамическом институте в Афинах Танасис Ганас рассказал, что землетрясение произошло вдоль линии разлома, и отметил необходимость мониторинга в связи с сейсмической активностью в этом районе.

Также в понедельник утром землетрясение такой же силы произошло на острове Крит. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, 23 сентября в монастыре на горе Афон произошло землетрясение магнитудой 3,7. Его зафиксировали через день после землетрясения магнитудой 4,6, которому предшествовали подземные толчки магнитудой 4,1 и 3,9, а также афтершок магнитудой 3,9.