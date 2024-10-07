В аварии автобуса в Дрездене пострадали 30 человек

30 человек получили ранения в результате аварии автобуса в Дрездене в понедельник утром, двое раненых – в тяжелом состоянии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По неизвестным причинам автобус внезапно съехал с дороги посреди часа пик и врезался в дерево, сообщил представитель пожарной службы Дрездена.

фото dpa

Согласно сообщениям, автобус перевернулся через дерево, которое упало в результате удара, и в конце концов остановился, когда врезался в припаркованный фургон.

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Пожарная служба ожидает, что операция по деблокированию автобуса продлится несколько часов.

Дорога, на которой произошла авария, была полностью перекрыта. Всего было задействовано около 100 пожарных, спасательных служб и команд кризисного вмешательства.

В конце августа во время столкновения двух трамваев в польском Гданьске пострадали семь человек.

В середине августа в Польше более 20 человек попали в больницы после ДТП с автобусом в Нижней Силезии.