Польские моряки предотвратили контрабанду нескольких сотен килограммов кокаина

Бдительность команды польского торгового судна, которое должно было отправляться из Бразилии в Европу, позволила разоблачить попытку контрабанды нескольких сотен килограммов кокаина.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел с балкером крупного польского оператора торговых судов Polska Żegluga Morska. Как сообщил его представитель, скандальную находку обнаружили еще в пятницу, когда балкер готовился зайти в бразильский порт Сан-Луис.

Неизвестные, которые явно подобрались к судну на небольшой шлюпке и незаметно зашли на борт, спрятали груз в опечатанном техническом отсеке, что и помогло выявить попытку контрабанды.

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Команда регулярно проверяла печати на дверях, поэтому когда во время такой рутинной процедуры печати оказались сорванными, об этом сразу сообщили капитану, а тот сообщил местной полиции о присутствии на борту подозрительного постороннего груза.

Правоохранители, которые быстро прибыли на место вертолетом, выяснили, что в отсеке находится груз кокаина на несколько сотен килограммов – всего обнаружили более десятка пакетов весом по 40 килограммов.

По факту контрабанды начали расследование. Никого из членов экипажа судна не задержали, но вся команда в понедельник должна будет дать показания.

"Наркокартели все чаще используют коммерческие суда для транспортировки своего товара", – отметил представитель польской компании.

Недавно в порт румынской Констанцы завезли рекордную партию кокаина, которую прятали во фруктовой мякоти.

В немецком Гамбурге в контейнере, который везли из порта, в ящиках из-под бананов обнаружили кокаин на 100 млн евро.