ЕС направил помощь Боснии на фоне смертоносных наводнений

В ответ на запрос о помощи от Боснии и Герцеговины от 5 октября ЕС развернул поисково-спасательные команды и направил чрезвычайные грузы для поддержки служб быстрого реагирования, которые имеют дело с наводнениями и оползнями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Еврокомиссии.

Всего 12 стран предложили помощь Боснии и Герцеговине через Механизм гражданской защиты ЕС.

Поисково-спасательные команды из Хорватии, Словении, Черногории и Сербии уже были развернуты на выходных. Они ищут пропавших без вести и разбирают завалы, чтобы помочь восстановить жизненно важную инфраструктуру.

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Кроме того, ЕС также мобилизовал чрезвычайные запасы, такие как предметы для укрытия из Албании, Венгрии, Черногории, Румынии и Турции.

"Мы также предоставляем высококачественные спутниковые снимки через нашу спутниковую систему Copernicus, чтобы помочь местным властям оценить ущерб, нанесенный наводнениями", – говорится в сообщении.

Комиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич выразил благодарность за многочисленные предложения Боснии и Герцеговине: "Я благодарю все страны, которые активизировались в поддержку Боснии и Герцеговины. Это сильное проявление солидарности ЕС во время большой нужды".

Босния обратилась за помощью к ЕС после того, как недавно в результате сильного ливня целые районы оказались под водой, а обломки разрушили дороги и мосты, что привело к гибели по меньшей мере 21 человека.