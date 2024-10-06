Міжнародні рятувальні команди прибули на допомогу Боснії після руйнівних повеней

У неділю, 6 жовтня, рятувальні команди сусідів Боснії та країн Європейського Союзу об'єднали зусилля для розчищення завалів і пошуку людей, зниклих безвісти після повеней.

Про це повідомило AP, передає "Європейська правда".

Агентство зазначило, що Боснія звернулася по допомогу до ЄС після того, як нещодавно у результаті сильної зливи цілі райони опинилися під водою, а уламки зруйнували дороги і мости, що призвело до загибелі щонайменше 21 людини.

Офіційні особи заявили, що щонайменше 10 людей досі вважаються зниклими безвісти, багато з них – у селі Доня Ябланіца, яке було майже повністю засипане камінням і уламками з кар'єру, розташованого на пагорбі над ним.

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Фото: AP

Місцеві жителі кажуть, що бачили, як будинки зникають на їхніх очах.

Луїджі Сорека, який очолює місію ЄС в Боснії, заявив, що ЄС підтримує Боснію і що команди прибувають на допомогу.

Фото: AP

Влада повідомила, що хорватські рятувальники вже прибули, а команда з Сербії, як очікується, буде розгорнута в другій половині дня, після чого прибуде словенська команда з собаками.

Агентство із посиланням на урядову заяву зазначило, що низка країн, зокрема Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Чехія і Туреччина також запропонували свою допомогу.

У неділю в Боснії відбудуться місцеві вибори, однак виборчі органи відклали голосування в постраждалих від повені регіонах.

Фото: AP

Зранку 4 жовтня повідомлялося, що внаслідок сильних злив у Боснії, що випали в ніч на п'ятницю, затопило кілька міст у центральній і південній частинах країни.

Після 16 загиблих у муніципалітеті Яблуніце рятувальники також знайшли тіла трьох людей у місті Фойніце, де негода зруйнувала багато осель і господарських будівель.