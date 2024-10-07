В Боснии взялись за владельцев карьера, который мог усугубить разрушения от наводнения

В Боснии и Герцеговине открыли уголовное производство по факту разрушения добывающего карьера над горным селом, что, как считают, усилило катастрофические последствия наводнения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает N1.

Премьер-министр БиГ Нермин Никшич заявил, что последствия наводнения в селе Доня-Ябланица могли бы быть менее трагическими и разрушительными, если бы не обвал карьера, расположенного на горном склоне над селом.

Никшич заявил, что компания-пользователь карьера не имела всех необходимых разрешений для ведения такой деятельности в этом месте.

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Региональная прокуратура начала расследование в связи с этим случаем и будет выяснять все обстоятельства.

Напомним, Босния обратилась за помощью к ЕС после того, как после сильных ливней затопило целые районы. Стихия привела к гибели по меньшей мере 21 человека.

С 5 октября ЕС развернул поисково-спасательные команды и направил грузы для поддержки спасательных служб.