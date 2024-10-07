Дуда передав закони про реформу Конституційного суду на перевірку Конституційним судом

Польський президент Анджей Дуда скерував до Конституційного трибуналу (суду) два закони про реформу цього ж суду, ініційованого урядом Дональда Туска, що звинувачував попередників із "Права і справедливості" в політизації органу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила канцелярія президента Польщі.

Дуда передав Конституційному трибуналу два закони, остаточно ухвалені Сеймом 13 вересня, на "превентивний контроль". Ця процедура застосовується щодо законів після рішення парламенту, але до підпису президента.

Президент Польщі стверджує, що положення законів "завдають шкоди правовій безпеці громадян і можуть позбавити їх багатьох прав, набутих в результаті рішень Трибуналу".

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"Для ілюстрації суті загроз слід зазначити, що оскаржуване в поданні положення про визнання нечинними та позбавлення юридичної сили рішень Конституційного трибуналу, а також пов'язані з ним положення стосуються близько 100 рішень Трибуналу", – вважає він.

Рішення Трибуналу у справі превентивного контролю законів будуть обов’язковими до виконання.

Нагадаємо, ухвалені Сеймом Польщі поправки передбачають, серед іншого, нову процедуру обрання суддів Конституційного трибуналу: їх повинні підтримати три п’яті польських парламентарів, а не абсолютна більшість, що збільшує вагу опозиції в процесі.

Крім того, кандидати в судді Конституційного трибуналу Польщі також не можуть протягом попередніх чотирьох років бути депутатами, сенаторами, членами Європейського парламенту, уряду або політичної партії.

Поправки також дозволять судді Трибуналу, обраному Сеймом, складати присягу без присутності Президента, та скасовують чинні – ухвалені за правління "Права і справедливості" – закони, що стосуються функціонування Трибуналу.

Разом із ухваленою в березні постановою затверджені законодавчі положення становлять пакет комплексної реформи Конституційного трибуналу, який вніс чинний уряд Дональда Туска.

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