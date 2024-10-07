Дуда передал законы о реформе Конституционного суда на проверку Конституционным судом

Польский президент Анджей Дуда направил в Конституционный трибунал (суд) два закона о реформе этого же суда, инициированного правительством Дональда Туска, который обвинял предшественников из "Права и справедливости" в политизации органа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила канцелярия президента Польши.

Дуда передал Конституционному трибуналу два закона, окончательно принятые Сеймом 13 сентября, на "превентивный контроль". Эта процедура применяется в отношении законов после решения парламента, но до подписи президента.

Президент Польши утверждает, что положения законов "наносят ущерб правовой безопасности граждан и могут лишить их многих прав, приобретенных в результате решений Трибунала".

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"Для иллюстрации сути угроз следует отметить, что оспариваемое в представлении положение о признании недействительными и лишении юридической силы решений Конституционного трибунала, а также связанные с ним положения касаются около 100 решений Трибунала", – считает он.

Решение Трибунала по делу превентивного контроля законов будут обязательными к исполнению.

Напомним, принятые Сеймом Польши поправки предусматривают, среди прочего, новую процедуру избрания судей Конституционного трибунала: их должны поддержать три пятых польских парламентариев, а не абсолютное большинство, что увеличивает вес оппозиции в процессе.

Кроме того, кандидаты в судьи Конституционного трибунала Польши также не могут в течение предыдущих четырех лет быть депутатами, сенаторами, членами Европейского парламента, правительства или политической партии.

Поправки также позволят судье Трибунала, избранному Сеймом, принимать присягу без присутствия Президента, и отменяют действующие – принятые при правлении "Права и справедливости" – законы, касающиеся функционирования Трибунала.

Вместе с принятым в марте постановлением утвержденные законодательные положения составляют пакет комплексной реформы Конституционного трибунала, который внесло действующее правительство Дональда Туска.

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