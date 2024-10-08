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США схвалили продаж Італії літаків із системами РЕБ за $680 млн

Новини — Вівторок, 8 жовтня 2024, 07:42 — Ірина Кутєлєва

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення продажу Італії літаків EA-37B, оснащених системами радіоелектронної боротьби.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону, інформує "Європейська правда".

Італія зробила запит на закупівлю літаків із системами РЕБ EA-37B, а також супутнього обладнання.

 
BAE Systems

Додатково програма включає підтримку, навчання, запасні частини, технічне обслуговування та документацію.

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Кількість кожного компонента не розголошується. Орієнтовна загальна вартість складає 680 мільйонів доларів.

"Пропонований продаж підвищить здатність Італії протистояти поточним і майбутнім загрозам завдяки підвищенню оперативної сумісності з ВПС США та порушенню зв'язку командування й управління противника, коли Італія бере участь в операціях за кордоном", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляли, що США схвалили продаж Румунії радіолокаційних систем повітряного спостереження Sentinel.

А наприкінці серпня США схвалили продаж Нідерландам пускових установок Patriot.

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Італія США
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