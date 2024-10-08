США схвалили продаж Італії літаків із системами РЕБ за $680 млн

Поділитись:

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення продажу Італії літаків EA-37B, оснащених системами радіоелектронної боротьби. Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону, інформує "Європейська правда". Італія зробила запит на закупівлю літаків із системами РЕБ EA-37B, а також супутнього обладнання. BAE Systems Додатково програма включає підтримку, навчання, запасні частини, технічне обслуговування та документацію. Реклама: Кількість кожного компонента не розголошується. Орієнтовна загальна вартість складає 680 мільйонів доларів. "Пропонований продаж підвищить здатність Італії протистояти поточним і майбутнім загрозам завдяки підвищенню оперативної сумісності з ВПС США та порушенню зв'язку командування й управління противника, коли Італія бере участь в операціях за кордоном", – йдеться в повідомленні. Також повідомляли, що США схвалили продаж Румунії радіолокаційних систем повітряного спостереження Sentinel. А наприкінці серпня США схвалили продаж Нідерландам пускових установок Patriot.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Реклама: