В Нидерландах работник музея случайно выбросил в мусорник произведение искусства из пивных банок

Музей в Нидерландах вернул в экспозицию работу с двумя пустыми банками из-под пива после того, как сотрудник случайно выбросил ее в мусорку, посчитав, что это мусор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

На первый взгляд, работа французского художника Александра Лаве под названием "Все хорошие времена, которые мы провели вместе" выглядит как две выброшенные пивные банки с вмятинами.

Скриншот с сайта музея LAM

Однако, присмотревшись внимательнее, можно увидеть, что на самом деле они тщательно расписаны вручную акриловыми красками и "требовали много времени и усилий для создания", как отмечают в музее.

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Но их художественную ценность не увидел механик, который увидел их в лифте и выбросил в мусорку.

Фрукье Баддинг, представитель музея LAM в городе Лиссе на западе Нидерландов, рассказала, что произведения искусства часто оставляют в необычных местах – отсюда и выставка в лифте.

"Мы стараемся все время удивлять посетителей", – сказала она.

Куратор Элиза ван ден Берг вернулась с короткого перерыва и заметила, что банки исчезли.

Она нашла их в мешке для мусора как раз вовремя, когда их уже собирались выбросить.

"Теперь мы поставили работу в более традиционное место на пьедестале, чтобы она могла отдохнуть после своего приключения", – сказала Баддинг.

Она подчеркнула, что "не держит зла" на механика, который только что начал работать в музее. "Он просто выполнял свою работу", – сказала она.

Ситске ван Зантен, директор музея, сказала: "Наше искусство поощряет посетителей увидеть повседневные предметы в новом свете".

"Выставляя работы в неожиданных местах, мы усиливаем этот опыт и держим посетителей в напряжении", – добавила ван Зантен.

Этот инцидент является последним в длинной череде несчастных случаев, случающихся с произведениями искусства в галереях и музеях. В 2023 году мужчина, который сказал, что голоден, съел банан, который был прикреплен к стене как часть инсталляции итальянского художника Маурицио Каттелана в галерее в Сеуле.

В 2011 году в Германии чрезмерно старательный уборщик испортил произведение современного искусства стоимостью 690 тысяч фунтов стерлингов, приняв его за пятно, которое нужно было хорошо протереть.

Скульптура немецкого художника Мартина Киппенбергера, который до своей смерти в 1997 году считался одним из самых талантливых художников своего поколения, была передана на хранение в музей Остваль в Дортмунде, когда стала жертвой губки уборщицы.

Напомним, активисты экологической группы Just Stop Oil облили супом две картины Винсента Ван Гога в лондонской Национальной галерее через несколько часов после того, как двое их коллег-активисток были приговорены к тюремному заключению за тот же поступок.

Одна из картин была той самой, которую два года назад двое активисток Just Stop Oil облили томатным супом, привлекая внимание мировой общественности к группе климатических протестующих.

Хотя сама картина тогда не пострадала, рама XVII века была повреждена, за что Коронный суд Саутворка приговорил одну из активисток к двум годам заключения, а другую – к 20 месяцам заключения соответственно.