У Орбана заперечують причетність до кредиту іспанським ультраправим

Уряд Угорщини заперечив причетність до великого кредиту на передвиборчі кампанії ультраправої іспанської партії Vox, який вона отримала від угорського банку.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Від представника Vox стало відомо, що політсила отримала від угорського банку MBH кредит у розмірі 9,2 млн євро на фінансування своїх кампаній перед національними та місцевими виборами.

Майже половина акцій MBH належить "другу дитинства" угорського прем’єра Віктора Орбана Лерінцу Месарошу, а держава має у ньому 30% акцій.

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Опозиційна депутатка Агреш Вадаї після цього надіслала адміністрації Орбана письмовий запит щодо того, чи особисто Орбан чи уряд зіграли якусь роль у наданні цієї позики.

Відповідь озвучив держсекретар Орбана Янош Фонагі.

"Рішення про можливу позику комерційним банком до Іспанії, про яку йдеться, могло ухвалюватися лише суто з бізнес-міркувань, уряд Угорщини не має інформації про це та не відігравав у цьому ніякої ролі", – заявив він.

У Vox заперечують, що знали про тісні зв’язки банку з Орбаном, та кажуть, що вже повернули всю суму.

Перед тим у 2022 році цей же банк дав 10,6 млн євро на президентську кампанію лідерки французьких правопопулістів Марін Ле Пен.

У липні, після останніх євровиборів, Vox приєдналася до новоствореної політичної групи ультраправих у Європарламенті "Патріоти за Європу", до якої пішла також партія Орбана. Це викликало подив, оскільки політсилі вже пообіцяли посаду віцепрезидента у групі "Європейські консерватори і реформісти", до якої вони входили раніше, а лідер Vox сварився з деякими учасниками "Патріотів за Європу" через позицію щодо Каталонії.