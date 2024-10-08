У Орбана отрицают причастность к кредиту испанским ультраправым

Правительство Венгрии отрицает причастность к крупному кредиту на предвыборные кампании ультраправой испанской партии Vox, который она получила от венгерского банка.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

От представителя Vox стало известно, что политсила получила от венгерского банка MBH кредит в размере 9,2 млн евро на финансирование своих кампаний перед национальными и местными выборами.

Почти половина акций MBH принадлежит "другу детства" венгерского премьера Виктора Орбана Леринцу Месарошу, а государство имеет в нем 30% акций.

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Оппозиционный депутат Агреш Вадаи после этого направила администрации Орбана письменный запрос относительно того, сыграли ли лично Орбан или правительство какую-то роль в предоставлении этого займа.

Ответ озвучил госсекретарь Орбана Янош Фонаги.

"Решение о возможном займе коммерческим банком в Испанию, о котором идет речь, могло приниматься только чисто из бизнес-соображений, правительство Венгрии не имеет информации об этом и не играло в этом никакой роли", – заявил он.

В Vox отрицают, что знали о тесных связях банка с Орбаном, и говорят, что уже вернули всю сумму.

Перед тем в 2022 году этот же банк дал 10,6 млн евро на президентскую кампанию лидера французских правопопулистов Марин Ле Пен.

В июле, после последних евровыборов, Vox присоединилась к новосозданной политической группе ультраправых в Европарламенте "Патриоты за Европу", в которую пошла также партия Орбана. Это вызвало удивление, поскольку политсиле уже пообещали должность вице-президента в группе "Европейские консерваторы и реформисты", в которую они входили ранее, а лидер Vox ссорился с некоторыми участниками "Патриотов за Европу" из-за позиции по Каталонии.