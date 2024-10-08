Франция потренируется быстро перебрасывать на восточный фланг НАТО тысячи военных

Французская армия в мае 2025 года проведет масштабные логистические учения, целью которых будет успешно перебросить в Румынию тысячи военных с техникой за 10 дней.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказывает Politico.

Операция под названием Dacian Spring-2025 запланирована на май. Французские военные во время нее проверят свою способность быстро перебрасывать большие силы с запада континента на восточный фланг НАТО, что может иметь критически важное значение в случае потенциальной агрессии России.

В течение 10 дней французская армия попытается успеть перебросить в Румынию одну бригаду – от 3000 до 5000 военнослужащих.

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Генерал Бертран Тужуз отметил, что эти тренировки также должны служить "стратегическим сигналом" для России.

В последние годы французские сухопутные силы реализовали ряд изменений для лучшей готовности к войне высокой интенсивности, как российско-украинская война. Согласно планам НАТО, Франция должна быть способна в течение 30 дней выставить боеспособную дивизию, включая боеприпасы и всю логистическую цепочку для нее. Учения в Румынии являются частью подготовки к этому.

"У нас нет "военного Шенгена", нам явно нужно улучшать мобильность для военных сил в Европе", – отметил заместитель Тужуза, генерал Пьер-Эрик Гуйо.

Первая переброска французских войск в Румынию в 2022 году проявила многочисленные процедурные проблемы при пересечении границ. Также выяснилось, что железнодорожная инфраструктура не всегда и не везде приспособлена для такой задачи. Гийо отметил, что с тех пор произошло много положительных сдвигов – проведена определенная работа над упрощением таможенных процедур, а также военные диверсифицировали логистику, чтобы меньше зависеть от железной дороги.

Напомним, в 2023 году в НАТО предупредили стран-членов, что чрезмерная бюрократическая волокита мешает быстро перебрасывать войска в пределах Европы, и это может создать серьезную проблему в случае вооруженного конфликта с Россией.

Швеция, которая последней присоединилась к НАТО, планирует отправить первых своих военных в общие силы Альянса в 2025 году. В частности, одну неполную дивизию сухопутных сил перебросят в Латвию.