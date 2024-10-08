Грузія втратила понад 120 млн євро допомоги ЄС через антидемократичний розворот

Європейський Союз заморозив для Грузії допомогу на загальну суму 121,3 мільйона євро у зв’язку із відкатом від демократії.

Про це свідчать опубліковані дані генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства та переговорів про розширення, пише "Європейська правда".

Згідно з опублікованими даними, ЄС зупинив виділення Грузії 12 мільйонів євро з 2022 року, 72 мільйонів євро з 2023 року та 37,3 мільйона євро з 2024-го (суми з різних років, оскільки виділення відбувається не в той же рік, коли було ухвалене рішення).

Ці кошти були призупинені "у відповідь на відкат демократичних стандартів", зокрема після ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", спрямованого проти громадянського суспільства та ЗМІ Грузії, йдеться в повідомленні.

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Лідери ЄС раніше заявили, що ухвалення закону про "іноагентів" фактично призупиняє процес євроінтеграції Грузії.

Крім того, Європейський Союз вирішив припинити зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії, а посол ЄС у Грузії Павел Герчинський прямо заявив, що за правління партії "Грузинська мрія" країна ніколи не стане членом Євросоюзу.