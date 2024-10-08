Європарламент схвалив 1 млрд євро для країн, постраждалих від повеней 2023 року

Депутати Європарламенту у вівторок, 8 жовтня, схвалили виділення понад 1 мільярда євро з Фонду солідарності ЄС на підтримку відновлення п'яти країн Євросоюзу після повеней, що сталися у 2023 році.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосила пресслужба Європарламенту.

Із Фонду солідарності ЄС загалом виділять майже 1,029 мільярда євро. З них найбільшу суму – 428,4 мільйона євро – скерують Словенії, 378,8 мільйона євро – Італії, 101,5 мільйона євро – Греції.

Додатково Франція та Австрія отримають 46,7 та 5,2 мільйона євро відповідно, згідно з ухваленою пропозицією.

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Кошти ЄС мають покрити частину витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зокрема ремонт пошкодженої інфраструктури, охорону культурної спадщини та проведення очисних робіт.

Виділення понад 1 мільярда євро з Фонду солідарності ЄС Рада Євросоюзу схвалила наприкінці вересня. Гроші надійдуть із бюджету за 2024 рік після завершення формальних процедур схвалення.

Нагадаємо, минулого місяця від сильних злив та спричиненої ними серйозної повені постраждали низка країн Центрально-Східної Європи – Польща, Чехія, Австрія, Угорщина, Румунія. Жертвами стихії стали щонайменше 23 людини.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на знак солідарності приїздила до польського Вроцлава та анонсувала надання доступу до 10 мільярдів євро з Фонду згуртованості для постраждалих країн.