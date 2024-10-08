Европарламент одобрил 1 млрд евро для стран, пострадавших от наводнений 2023 года

Депутаты Европарламента во вторник, 8 октября, одобрили выделение более 1 миллиарда евро из Фонда солидарности ЕС на поддержку восстановления пяти стран Евросоюза после наводнений, произошедших в 2023 году.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявила пресс-служба Европарламента.

Из Фонда солидарности ЕС в целом выделят почти 1,029 миллиарда евро. Из них наибольшую сумму – 428,4 миллиона евро – направят Словении, 378,8 миллиона евро – Италии, 101,5 миллиона евро – Греции.

Дополнительно Франция и Австрия получат 46,7 и 5,2 миллиона евро соответственно, согласно принятому предложению.

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Средства ЕС должны покрыть часть расходов на аварийно-восстановительные работы, в частности ремонт поврежденной инфраструктуры, охрану культурного наследия и проведение очистных работ.

Выделение более 1 миллиарда евро из Фонда солидарности ЕС Совет Евросоюза одобрил в конце сентября. Деньги поступят из бюджета за 2024 год после завершения формальных процедур одобрения.

Напомним, в прошлом месяце от сильных ливней и вызванного ими серьезного наводнения пострадали ряд стран Центрально-Восточной Европы – Польша, Чехия, Австрия, Венгрия, Румыния. Жертвами стихии стали по меньшей мере 23 человека.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в знак солидарности приезжала в польский Вроцлав и анонсировала предоставление доступа к 10 миллиардам евро из Фонда сплоченности для пострадавших стран.