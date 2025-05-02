США відправили спостерігачів на вибори до Румунії, яку критикували через Джорджеску

Сполучені Штати відправили групу спостерігачів до Румунії, де 4 травня відбудеться перший тур президентських виборів замість скасованого через іноземне втручання минулоріч.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Увага адміністрації США до Румунії посилилась після скасування результатів першого туру виборів президента в грудні 2024 року через іноземне втручання та зняття антизахідного кандидата Келіна Джорджеску.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше розкритикував румунську владу за таке рішення, висловивши сумніви в стані демократії в країні.

Представник Федеральної виборчої комісії США Джеймс Е. Трейнор III, який прибув до Румунії, сказав, що американські спостерігачі поспілкуються з румунською владою і будуть присутні на виборчих дільницях.

"Як сказав віцепрезидент Венс, сталися деякі сумнівні речі... але в кінцевому підсумку важливо виявити, що це за іноземні впливи, тому що найгірше, що може статися з демократією, – це коли зовнішні впливи заглушають голос народу", – додав він.

Румунська влада наразі не коментувала прибуття спостерігачів зі США.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів в Румунії пройде 4 травня, а другий – 18 травня.

Їхнім фаворитом є лідер румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який має неявну підтримку одіозного Келіна Джорджеску. Водночас опитування показують, що він може програти другий тур.

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