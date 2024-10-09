Reuters: Зеленський вирушить на зустрічі з Папою Римським та прем'єркою Італії

Президент Володимир Зеленський цього тижня проведе зустрічі з Папою Римським Франциском та прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У п'ятницю, 11 жовтня, Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, зазначило агентство із посиланням на дані Ватикану.

Як нагадало агентство, останнього разу Папа Римський Франциск та Зеленський бачилися в кулуарах саміту "Групи семи" (G7) на півдні Італії влітку цього року. Вони також зустрічалися у Ватикані в грудні 2023 року.

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Агентство зазначило, що очікується, що Зеленський також проведе переговори з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні під час свого перебування в Римі цього тижня.

Як відомо, 9 жовтня Зеленський прибув до Хорватії на третій саміт "Україна-Південно-Східна Європа", де планує обговорити спільну відповідь на виклики безпеці та міжнародні зусилля щодо імплементації української формули миру, а також співпрацю на шляху вступу до Європейського Союзу та НАТО.

12 жовтня український президент мав взяти участь у засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні у форматі "Рамштайн", де була запланована його зустріч із його американським колегою Джо Байденом.

Як відомо, Байден мав головувати на засіданні, але через наближення урагану "Мітлон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи, а пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" перенесуть на інший день.

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.