Reuters: Зеленский отправится на встречи с Папой Римским и премьером Италии

Президент Владимир Зеленский на этой неделе проведет встречи с Папой Римским Франциском и премьером Италии Джорджией Мелони.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В пятницу, 11 октября, Папа Римский Франциск встретится с президентом Владимиром Зеленским, отметило агентство со ссылкой на данные Ватикана.

Как напомнило агентство, последний раз Папа Римский Франциск и Зеленский виделись в кулуарах саммита "Группы семи" (G7) на юге Италии летом этого года. Они также встречались в Ватикане в декабре 2023 года.

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Агентство отметило, что ожидается, что Зеленский также проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони во время своего пребывания в Риме на этой неделе.

Как известно, 9 октября Зеленский прибыл в Хорватию на третий саммит "Украина-Юго-Восточная Европа", где планирует обсудить совместный ответ на вызовы безопасности и международные усилия по имплементации украинской формулы мира, а также сотрудничество на пути вступления в Европейский Союз и НАТО.

12 октября украинский президент должен был принять участие в заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн", где была запланирована его встреча с его американским коллегой Джо Байденом.

Как известно, Байден должен был председательствовать на заседании, но из-за приближения урагана "Митлон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу, а позже стало известно, что заседание "Рамштайна" перенесут на другой день.

О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.