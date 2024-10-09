ЗМІ: скандальна лідерка молдовської Гагаузії потрапить під санкції ЄС за новим режимом

Очільниця автономного регіону Молдови Гагаузії Євгенія Гуцул та ще кілька діячів з автономії потраплять під новий санкційний режим ЄС за спроби Росії дестабілізувати ситуацію в інших країнах.

Про це повідомив молдовський телеканал TV8, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, Гуцул та наближені до неї особи увійдуть до санкційних списків ЄС за їхню роль у дестабілізації ситуації в Молдові. Рішення має бути схвалене та оприлюднене сьогодні.

Окрім Євгенії Гуцул, санкції торкнуться її заступника Іллі Узуна та радника зі зв’язків із громадськістю Михаїла Влаха; заступника голови відділу із зовнішніх зв’язків Комрату Юрія Кузнєцова та співзасновниці організації "Євразія" Неллі Петруненко.

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Санкції передбачатимуть заборону в’їзду до країн ЄС та конфіскацію активів даних осіб, якщо такі є у країнах Євросоюзу.

Нагадаємо, Рада ЄС 8 жовтня затвердила новий санкційний режим щодо Росії за дестабілізаційну діяльність за кордоном.

Механізм дозволить ЄС спрямовувати санкції проти фізичних і юридичних осіб, залучених до дій і політики уряду Російської Федерації, які підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, незалежність і цілісність, а також міжнародних організацій і третіх країн.

Лідерка Гагаузії, найбільш проросійського регіону Молдови, Євгенія Гуцул обрана на посаду від популістської проросійської партії "Шор" та завдяки підтримці цієї політсили виграла на виборах, хоча до того не брала ніякої участі у суспільно-політичному житті.

Гуцул відзначилася кількома поїздками у Росію та входить до проросійського об'єднання молдовської опозиції "Перемога", створеного у Москві. У Молдові проти Гуцул порушена кримінальна справа про незаконне партійне фінансування. Також очільниця Гагаузії опинилася під санкціями США.