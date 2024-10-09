СМИ: скандальный лидер молдовской Гагаузии попадет под санкции ЕС по новому режиму

Руководительница автономного региона Молдовы Гагаузии Евгения Гуцул и еще несколько деятелей из автономии попадут под новый санкционный режим ЕС за попытки России дестабилизировать ситуацию в других странах.

Об этом сообщил молдовский телеканал TV8, пишет "Европейская правда".

По данным журналистов, Гуцул и приближенные к ней лица войдут в санкционные списки ЕС за их роль в дестабилизации ситуации в Молдове. Решение должно быть одобрено и обнародовано сегодня.

Помимо Евгении Гуцул, санкции коснутся ее заместителя Ильи Узуна и советника по связям с общественностью Михаила Влаха; заместителя главы отдела по внешним связям Комрата Юрия Кузнецова и соучредителя организации "Евразия" Нелли Петруненко.

Реклама:

Санкции будут предусматривать запрет въезда в страны ЕС и конфискацию активов данных лиц, если таковые имеются в странах Евросоюза.

Напомним, Совет ЕС 8 октября утвердил новый санкционный режим в отношении России за дестабилизирующую деятельность за рубежом.

Механизм позволит ЕС направлять санкции против физических и юридических лиц, вовлеченных в действия и политику правительства Российской Федерации, которые подрывают фундаментальные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также международных организаций и третьих стран.

Лидер Гагаузии, наиболее пророссийского региона Молдовы, Евгения Гуцул избрана на должность от популистской пророссийской партии "Шор" и благодаря поддержке этой политсилы выиграла на выборах, хотя до этого не принимала никакого участия в общественно-политической жизни.

Гуцул отметилась несколькими поездками в Россию и входит в пророссийское объединение молдовской оппозиции "Победа", созданное в Москве. В Молдове против Гуцул возбуждено уголовное дело о незаконном партийном финансировании. Также руководительница Гагаузии оказалась под санкциями США.