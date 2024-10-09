Єврокомісія погодила держдопомогу Італії для її фермерів, постраждалих від негоди

Єврокомісія схвалила виділення Італією 1 млрд євро допомоги для фермерів, які постраждали від повеней і зсувів ще минулого року.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Європейська комісія схвалила плани Італії щодо схеми підтримки фермерів на 1 млрд євро. Допомога передбачена для агробізнесу, який у березні 2023 року зазнав збитків внаслідок повеней та зсувів у регіонах Емілія-Романья, Тоскана і Марке. Ці ж регіони знову постраждали від повеней у вересні 2024 року.

Схема передбачає підтримку інвестицій для відновлення потенціалу та компенсації для цих компаній – від дрібних до великих. Допомога надходитиме у формі прямих грантів. Заходи розраховані на кілька років – до 1 травня 2027 року.

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Проєкт оцінювали за статтею Договорів ЄС, яка дозволяє країнам-членам надавати держдопомогу бізнесу, що постраждав від стихійних лих або інших надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 8 жовтня Європарламент схвалив виділення понад 1 мільярда євро з Фонду солідарності ЄС на підтримку відновлення п'яти країн Євросоюзу після повеней, що сталися у 2023 році.

У Польщі нещодавно схвалили розлогий закон щодо підтримки постраждалих від катастрофічних повеней у середині вересня 2024 року.