Еврокомиссия согласовала госпомощь Италии для ее фермеров, пострадавших от непогоды

Еврокомиссия одобрила выделение Италией 1 млрд евро помощи для фермеров, пострадавших от наводнений и оползней еще в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Европейская комиссия одобрила планы Италии по схеме поддержки фермеров на 1 млрд евро. Помощь предусмотрена для агробизнеса, который в марте 2023 года понес убытки в результате наводнений и оползней в регионах Эмилия-Романья, Тоскана и Марке. Эти же регионы снова пострадали от наводнений в сентябре 2024 года.

Схема предусматривает поддержку инвестиций для восстановления потенциала и компенсации для этих компаний – от мелких до крупных. Помощь будет поступать в форме прямых грантов. Мероприятия рассчитаны на несколько лет – до 1 мая 2027 года.

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Проект оценивали по статье Договоров ЕС, которая позволяет странам-членам предоставлять госпомощь бизнесу, пострадавшему от стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 8 октября Европарламент одобрил выделение более 1 миллиарда евро из Фонда солидарности ЕС на поддержку восстановления пяти стран Евросоюза после наводнений, произошедших в 2023 году.

В Польше недавно одобрили обширный закон по поддержке пострадавших от катастрофических наводнений в середине сентября 2024 года.