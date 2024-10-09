Внаслідок повеней у Боснії загинули щонайменше 22 людини, рятувальники шукають зниклих

Внаслідок смертоносних повеней у Боснії та Герцеговині загинули щонайменше 22 людини, рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані місцевої влади, передає "Європейська правда".

Як повідомив місцевий посадовець, у вівторок в озері у селі Бутурович Поле було знайдено ще одного загиблого. За даними посадовця, шестеро людей досі вважаються зниклими безвісти.

Оцінка збитків перебуває на ранній стадії, оскільки рятувальники все ще шукають вцілілих в районі Коніц та Ябланіца, які найбільше постраждали від стихії.

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Один із посадовців зазначив, що наразі зарано говорити про цифри, але збитки будуть величезними.

Фото: Reuters

Коментуючи стихійне лихо, речник регіональної залізничної компанії Zeljeznice Federacije BiH заявив, що "цілком очевидно, що збитки, завдані цією катастрофою, складуть десятки мільйонів боснійських марок".

За його даними, щоденні втрати лише від падіння доходів від вантажних і пасажирських перевезень становлять близько $157 тисяч.

Нагадаємо, Боснія звернулася по допомогу до ЄС після того, як після сильних злив затопило цілі райони країни. Від 5 жовтня ЄС розгорнув пошуково-рятувальні команди та направив вантажі для підтримки рятувальних служб.

У понеділок, 7 жовтня, у Боснії і Герцеговині відкрили кримінальне провадження за фактом руйнації видобувного кар’єру над гірським селом, що, як вважають, посилило катастрофічні наслідки повені.