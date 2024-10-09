В результате наводнений в Боснии погибли по меньшей мере 22 человека, спасатели ищут пропавших

В результате смертоносных наводнений в Боснии и Герцеговине погибли по меньшей мере 22 человека, спасатели продолжают поиски пропавших без вести.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные местных властей, передает "Европейская правда".

Как сообщил местный чиновник, во вторник в озере в селе Бутурович Поле был найден еще один погибший. По данным чиновника, шесть человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Оценка ущерба находится на ранней стадии, поскольку спасатели все еще ищут уцелевших в районе Кониц и Ябланица, которые больше всего пострадали от стихии.

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Один из чиновников отметил, что пока рано говорить о цифрах, но ущерб будет огромным.

Фото: Reuters

Комментируя стихийное бедствие, представитель региональной железнодорожной компании Zeljeznice Federacije BiH заявил, что "вполне очевидно, что убытки, причиненные этой катастрофой, составят десятки миллионов боснийских марок".

По его данным, ежедневные потери только от падения доходов от грузовых и пассажирских перевозок составляют около $157 тысяч.

Напомним, Босния обратилась за помощью к ЕС после того, как после сильных ливней затопило целые районы страны. С 5 октября ЕС развернул поисково-спасательные команды и направил грузы для поддержки спасательных служб.

В понедельник, 7 октября, в Боснии и Герцеговине открыли уголовное производство по факту разрушения добывающего карьера над горным селом, что, как полагают, усилило катастрофические последствия наводнения.