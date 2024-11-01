У Туреччині сотні людей протестували проти арешту опозиційного глави муніципалітету

У турецькому Стамбулі напередодні сотні людей вийшли на протест проти арешту і відсторонення від посади глави главу муніципалітету району Есеньюрт у Стамбулі Ахмета Озера.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Ахмет Озер, який є членом опозиційної Республіканської народної партії, був затриманий у середу антитерористичною поліцією через його ймовірний зв'язок із Робочою партією Курдистану (РПК).

У четвер уряд Туреччини замінив Озера на заступника губернатора Стамбула, а лідер РНП Озгюр Озель та інші політики назвали цей крок "переворотом".

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Демонстранти заповнили площу в Есеньюрті після того, як уряд заборонив мітинг біля будівлі муніципалітету. Деякі несли транспаранти з написами: "(Ми хочемо) обраного, а не призначеного мера" і закликали до відставки уряду президента Реджепа Таїпа Ердогана.

AP

"На нашу думку, цей (уряд), що діє всупереч закону і порушує конституцію, здійснив політичний переворот. Ми ніколи не змиримося з цим", – заявив Тулай Хатімогулларі, лідер прокурдської Партії рівності та демократії народів, чиї прихильники приєдналися до мітингу на знак солідарності.

Опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоглу звинуватив уряд Ердогана в "брудній грі" з метою відібрати муніципалітет Есеньюрт у опозиції, "оголосивши (Озера) терористом із вигаданих причин".

Головна прокуратура Стамбула заявила, що під час розслідування з'ясувалося, що Озер підтримував контакти з діячами РПК упродовж понад 10 років.

Політики і члени прокурдського руху Туреччини часто стають об'єктами переслідувань через ймовірні зв'язки з РПК.

Нагадаємо, влітку у Туреччині затримали прокурдського мера муніципалітету Хаккарі, що на південному сході країни, Мехмета Сіддіка Акіса за підозрою у зв'язках із курдськими бойовиками через два місяці після перемоги на місцевих виборах.

Перед тим Центральна виборча комісія Туреччини визнала перемогу прокурдського кандидата у муніципалітеті Ван Абдулли Зейдана, яку регіональна комісія спершу скасувала.