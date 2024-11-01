В Турции сотни людей протестовали против ареста оппозиционного главы муниципалитета
Новости — Пятница, 1 ноября 2024, 08:29 —
В турецком Стамбуле накануне сотни людей вышли на протест против ареста и отстранения от должности главы муниципалитета района Эсеньюрт в Стамбуле Ахмета Озера.
Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".
Ахмет Озер, который является членом оппозиционной Республиканской народной партии, был задержан в среду антитеррористической полицией из-за его вероятной связи с Рабочей партией Курдистана (РПК).
В четверг правительство Турции заменило Озера на заместителя губернатора Стамбула, а лидер РНП Озгюр Озель и другие политики назвали этот шаг "переворотом".
Демонстранты заполнили площадь в Эсеньюрте после того, как правительство запретило митинг у здания муниципалитета. Некоторые несли транспаранты с надписями: "(Мы хотим) избранного, а не назначенного мэра" и призывали к отставке правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
"По нашему мнению, это (правительство), действующее вопреки закону и нарушающее конституцию, совершило политический переворот. Мы никогда не смиримся с этим", – заявил Тулай Хатимогуллари, лидер прокурдской Партии равенства и демократии народов, чьи сторонники присоединились к митингу в знак солидарности.
Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу обвинил правительство Эрдогана в "грязной игре" с целью отобрать муниципалитет Эсеньюрт у оппозиции, "объявив (Озера) террористом по вымышленным причинам".
Главная прокуратура Стамбула заявила, что в ходе расследования выяснилось, что Озер поддерживал контакты с деятелями РПК на протяжении более 10 лет.
Политики и члены прокурдского движения Турции часто становятся объектами преследований из-за предполагаемых связей с РПК.
Напомним, летом в Турции арестовали прокурдского мэра муниципалитета Хаккари, что на юго-востоке страны, Мехмета Сиддика Акиса по подозрению в связях с курдскими боевиками через два месяца после победы на местных выборах.
Перед тем Центральная избирательная комиссия Турции признала победу прокурдского кандидата в муниципалитете Ван Абдуллы Зейдана, которую региональная комиссия сначала отменила.