ЗМІ: Білий дім підкоригував резонансну ремарку Байдена про прихильників Трампа

У Білому домі нібито внесли мінімальну правку у транскрипт заяви президента Джо Байдена з різкою ремаркою, яку багато хто розцінив як адресовану прихильникам кандидата у президенти Дональда Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP, посилаючись на інформацію від двох анонімних посадовців і внутрішній електронний лист, який є у розпорядженні журналістів.

Йдеться про резонансні слова Джо Байдена, коли він критикував виступ коміка на передвиборчому заході Трампа, де комік назвав Пуерто-Рико "плавучим островом сміття".

"Єдине плаваюче сміття, яке я там бачу – це його прихильники", – сказав Байден, що багато хто зрозумів як натяк на виборців Трампа. Згодом він спробував поправити ситуацію поясненням, що говорив не про усіх виборців Трампа, а про підтримку зневажливої риторики стосовно мешканців Пуерто-Рико, озвученої коміком.

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В опублікованому Білим домом транскрипті слово "прихильники" подали як "supporter’s", а не "supporters," що мало би підкреслити, що Байден мав на увазі симпатиків коміка, а не виборців, які збираються голосувати за Трампа.



Стенограма, опублікована Білим домом

До журналістів потрапив лист, з якого випливає, що з приводу цього виникла суперечка між стенографістами і пресслужбою. Двоє джерел підтвердили, що лист справжній.

Стенографічна служба відповідальна за підготовку точних транскрипцій публічних та інших заяв президента, які потім йдуть у пресрелізи та передаються до архівів. Основну роботу роблять двоє людей – один записує, інший перевіряє, чи колега часом не припустився помилки. Редагування після того, коли вони обоє зробили свою роботу, можливе лише з погодження їхнього керівника – голови стенографічної служби.

У той момент, коли пресслужба Байдена почала наполягати на такій інтерпретації слова "прихильники", керівник не міг одразу ж сісти за аудіозапис і погодитись або не погодитись. Пресслужба опублікувала транскрипт зі своєю інтерпретацією на сайті Білого дому, не чекаючи його відповіді.

Після цього керівник стенографістів, як випливає з листа, обурився діями пресслужби і назвав їх порушенням протоколу і втручанням у транскрипт.

"Якщо у нас є суперечки щодо інтерпретації, пресслужба може вирішити не давати стенограму, але не може редагувати її", – пише він, додаючи, що тепер опублікована Білим домом версія стенограми і та, що передається в архів, будуть відрізнятися.

"Якою б терміновою не була ситуація, для автентичності і легітимності наших транскриптів життєво важливо, щоб ми дотримувалися протоколу у запитах на редагування, затвердження і публікацію", – додав посадовець.

Водночас керівник стенографістів не висловив претензій до суті внесеної правки.

Посадовець відмовився від коментарів AP і порадив їм звернутися по коментар до пресслужби Білого дому. Один з її представників Ендрю Бейтс підкреслив, що Байден в опублікованому твіті прояснив, що саме мав на увазі і кого критикував, і це відображено у транскрипті.

Тим часом група республіканців у Палаті представників заговорили про розслідування цієї ситуації, звинувачують Білий дім у публікації "сфальсифікованого транскрипту" та вже звернулися до юридичного радника Білого дому Еда Сіскела.

Слова Байдена стали неприємним ударом для кампанії Камали Гарріс, яка намагається робити акцент на об’єднанні і паралельно з тим відеодзвінком Байдена виступала з промовою, де закликала з повагою ставитися до усіх американців, попри різницю у поглядах.

Трамп після цих слів Байдена влаштував перформанс, ненадовго перевтілившись у водія сміттєвоза.

Камалі Гарріс довелось додатково відмежуватися від заяви президента і підкреслити, що вона "рішуче не погоджується з будь-якою критикою людей на основі того, за кого вони голосують".

До дня виборів у США – 5 листопада – залишається менше тижня. Опитування засвідчили, що понад 80% американців готові прийняти їхній результат незалежно від того, хто з кандидатів переможе.

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