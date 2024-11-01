СМИ: Белый дом подкорректировал резонансную ремарку Байдена о сторонниках Трампа

В Белом доме якобы внесли минимальную правку в транскрипт заявления президента Джо Байдена с резкой ремаркой, которую многие расценили как адресованную сторонникам кандидата в президенты Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP, ссылаясь на информацию от двух анонимных должностных лиц и внутреннее электронное письмо, которое есть в распоряжении журналистов.

Речь идет о резонансных словах Джо Байдена, когда он критиковал выступление комика на предвыборном мероприятии Трампа, где комик назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора".

"Единственный плавающий мусор, который я там вижу – это его сторонники", – сказал Байден, что многие поняли как намек на избирателей Трампа. Впоследствии он попытался исправить ситуацию объяснением, что говорил не обо всех избирателях Трампа, а о поддержке пренебрежительной риторики в отношении жителей Пуэрто-Рико, озвученной комиком.

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В опубликованном Белым домом транскрипте слово "сторонники" подали как "supporter's", а не "supporters", что должно было бы подчеркнуть, что Байден имел в виду поклонников комика, а не избирателей, которые собираются голосовать за Трампа.



Стенограмма, опубликованная Белым домом

К журналистам попало письмо, из которого следует, что по поводу этого возник спор между стенографистами и пресс-службой. Два источника подтвердили, что письмо подлинное.

Стенографическая служба ответственна за подготовку точных транскрипций публичных и других заявлений президента, которые затем идут в пресс-релизы и передаются в архивы. Основную работу делают два человека – один записывает, другой проверяет, не допустил ли коллега случайно ошибки. Редактирование после того, как они оба сделали свою работу, возможно только по согласованию их руководителя – главы стенографической службы.

В тот момент, когда пресс-служба Байдена начала настаивать на такой интерпретации слова "сторонники", руководитель не мог сразу же сесть за аудиозапись и согласиться или не согласиться. Пресс-служба опубликовала транскрипт со своей интерпретацией на сайте Белого дома, не дожидаясь его ответа.

После этого руководитель стенографистов, как следует из письма, возмутился действиями пресс-службы и назвал их нарушением протокола и вмешательством в транскрипт.

"Если у нас есть споры по поводу интерпретации, пресс-служба может решить не давать стенограмму, но не может редактировать ее", – пишет он, добавляя, что теперь опубликованная Белым домом версия стенограммы и та, что передается в архив, будут отличаться.

"Какой бы срочной ни была ситуация, для подлинности и легитимности наших транскриптов жизненно важно, чтобы мы придерживались протокола в запросах на редактирование, утверждение и публикацию", – добавил чиновник.

В то же время руководитель стенографистов не высказал претензий к сути внесенной правки.

Чиновник отказался от комментариев AP и посоветовал им обратиться за комментарием в пресс-службу Белого дома. Один из ее представителей Эндрю Бейтс подчеркнул, что Байден в опубликованном твите прояснил, что именно имел в виду и кого критиковал, и это отражено в транскрипте.

Тем временем группа республиканцев в Палате представителей заговорили о расследовании этой ситуации, обвиняют Белый дом в публикации "фальсифицированного транскрипта" и уже обратились к юридическому советнику Белого дома Эду Сискелу.

Слова Байдена стали неприятным ударом для кампании Камалы Харрис, которая пытается делать акцент на объединении и параллельно с тем видеозвонком Байдена выступала с речью, где призвала с уважением относиться ко всем американцам, несмотря на разницу во взглядах.

Трамп после этих слов Байдена устроил перформанс, ненадолго перевоплотившись в водителя мусоровоза.

Камале Харрис пришлось дополнительно отмежеваться от заявления президента и подчеркнуть, что она "решительно не согласна с любой критикой людей на основе того, за кого они голосуют".

До дня выборов в США – 5 ноября – остается меньше недели. Опросы показали, что более 80% американцев готовы принять их результат независимо от того, кто из кандидатов победит.

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