У Франції сталась стрілянина, яка переросла у масову бійку: є постраждалі

У французькому місті Пуатьє напередодні пізно увечері сталась стрілянина, яка завершилась масовою бійкою: щонайменше п'ятеро людей отримали серйозні поранення, в тому числі один із них – із загрозливим для життя прогнозом.

Про це повідомляє BMFTV, інформує "Європейська правда".

Місцева влада оголосила про підкріплення для поліції у місті, а міністр внутрішніх справ Бруно Ретайо заявив про "сотні учасників" бійки зі стріляниною.

За даними телеканалу, серед постраждалих – 15-річний підліток, його життя перебуває під загрозою через поранення в голову. Також були поранені ще двоє 16-річних підлітків.

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Ретайо розповів, що в інциденті брали участь "кілька сотень людей", "від 400 до 600".

Згідно з попередніми висновками розслідування, стрілянина сталася в районі Пуатьє, відомому наркоторгівлею.

Постріли були зроблені нападниками на автомобілі, які потім зникли з місця події, розповіло джерело телеканалу в поліції.

Коли поліція прибула на місце події, вона виявила п'ятьох людей з вогнепальними пораненнями і десяток кульових отворів у фасаді розташованого неподалік ресторану.

Потім на правоохоронців накинулася місцева молодь, що призвело до бійки за участю кількох сотень людей у найбільш напружений момент.

За словами міністра внутрішніх справ, стрілянина, що переросла в бійку, була пов'язана з торгівлею наркотиками.

"Ці перестрілки відбуваються не в Південній Америці, а в Ренні, Пуатьє, на заході Франції, який раніше славився спокоєм. Ми перебуваємо на переломному етапі, і сьогодні вибір стоїть між загальною мобілізацією і мексиканізацією країни", – додав він.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Бельгії засудили понад 100 людей у справі про наркоторгівлю.

Бельгія є найбільшим європейським центром нелегальної наркоторгівлі. Причетні до неї кримінальні угруповання звинувачують у зростанні кількості вуличних перестрілок у Брюсселі.