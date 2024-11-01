Во Франции произошла стрельба, переросшая в массовую драку: есть пострадавшие

Во французском городе Пуатье накануне поздно вечером произошла стрельба, которая завершилась массовой дракой: по меньшей мере пять человек получили серьезные ранения, в том числе один из них – с угрожающим для жизни прогнозом.

Об этом сообщает BMFTV, информирует "Европейская правда".

Местные власти объявили о подкреплении для полиции в городе, а министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил о "сотнях участников" драки со стрельбой.

По данным телеканала, среди пострадавших – 15-летний подросток, его жизнь находится под угрозой из-за ранения в голову. Также были ранены еще двое 16-летних подростков.

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Ретайо рассказал, что в инциденте участвовали "несколько сотен человек", "от 400 до 600".

Согласно предварительным выводам расследования, стрельба произошла в районе Пуатье, известном наркоторговлей.

Выстрелы были произведены нападавшими на автомобиле, которые затем скрылись с места происшествия, рассказал источник телеканала в полиции.

Когда полиция прибыла на место происшествия, она обнаружила пять человек с огнестрельными ранениями и десяток пулевых отверстий в фасаде расположенного неподалеку ресторана.

Затем на правоохранителей набросилась местная молодежь, что привело к драке с участием нескольких сотен человек в самый напряженный момент.

По словам министра внутренних дел, стрельба, переросшая в драку, была связана с торговлей наркотиками.

"Эти перестрелки происходят не в Южной Америке, а в Ренне, Пуатье, на западе Франции, который раньше славился спокойствием. Мы находимся на переломном этапе, и сегодня выбор стоит между всеобщей мобилизацией и мексиканизацией страны", – добавил он.

Напомним, в конце октября в Бельгии осудили более 100 человек по делу о наркоторговле.

Бельгия является крупнейшим европейским центром нелегальной наркоторговли. Причастные к ней криминальные группировки обвиняют в росте количества уличных перестрелок в Брюсселе.