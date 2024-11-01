В Раде говорят, что отчет Еврокомиссии об Украине пропустил положительное изменение в их работе

В Верховной Раде заявили, что в докладе Еврокомиссии о расширении, где приводится оценка прогресса стран-кандидатов, в том числе и Украины, пропустили положительное изменение в работе Рады.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

Корниенко говорит, что ЕК в отчете дала некорректную информацию об актуальной ситуации с парламентским надзором за работой правительства. Он отметил, что в Раде внимательно относятся к отчету о расширении, в частности блоку о функционировании демократических институтов и состояния демократии.

"Парламентская реформа – одно из ключевых направлений для успешных переговоров по кластеру 1 (общая рамка демократии). Вместе с тем важно и возвращение существующих работающих инструментов, которые частично были неработающими из-за введения военного положения и начала полномасштабного вторжения.

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В части открытости парламента и подотчетности правительства за последнее время осуществлен ряд важных шагов, в частности восстановление на постоянной основе "Часа вопросов к правительству", о чем, к сожалению, не указано в отчете. Надеемся, в следующих отчетах это найдет отражение", – отметил он.

В отчете Еврокомиссии утверждается, что качество законодательной работы в Украине усиливается, однако недостаточно, поскольку Раде не хватает механизмов оценки влияния законопроектов. Некоторые существующие ограничения называют приемлемыми для военного времени. Например, говорится в отчете, то, что сейчас парламентский надзор сводится к встречам министров с лидерами проправительственных групп – это нехорошо, но в ЕС с пониманием относятся к тому, что это не будет меняться вплоть до завершения военного времени.

Только в отдельных секторальных вопросах (например, правила работы Счетной палаты и контроля за ней) Брюссель ждет от Украины действий по усилению парламентского контроля уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.

Подробно об отчете Еврокомиссии – в статье От "коррупции" до телемарафона: что ЕС ждет от Украины и как оценивает готовность к вступлению.