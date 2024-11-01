В Іспанії обіцяють залучити ще більше військових до рятувальних робіт після повеней

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес пообіцяла у разі необхідності залучити ще більше військових до рятувальних робіт після смертоносних повеней в країні.

Її заяву наводить El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Роблес поінформувала, що 500 військових з армії, ВПС і ВМС долучилися до пошуково-рятувальних робіт у постраждалих від стихії районах.

Вона також пообіцяла, що "жодні засоби не будуть пошкодовані" і що ще більше солдатів приєднаються, "стільки, скільки буде потрібно" і з усіма доступними ресурсами, щоб полегшити цю "жахливу трагедію".

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"Ще багато чого належить зробити", – зазначила очільниця іспанського оборонного відомства.

Роблес підтвердила, що в суботу кількість розгорнутих військових буде збільшена "з урахуванням потреб".

Говорячи про кількість жертв і зниклих безвісти, вона виявила обережність, але натякнула, що на перших поверхах і в гаражах, а також у машинах, які скупчилися на вулицях найбільш постраждалих міст, може бути багато людей – живих чи ні.

"Це безпрецедентна стихія…Трагедія абсолютно неймовірна", – додала міністерка.

За останніми даними, катастрофічні повені в Іспанії забрали життя понад 150 людей.

У четвер повідомляли про арешти 39 осіб, у тому числі кількох неповнолітніх, за мародерство у районах, які найбільше постраждали від стихії.

В ЄС заявили, що готові надати допомогу Іспанії, коли від Мадрида надійде запит.