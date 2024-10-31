ЗМІ: Кількість загиблих в Іспанії внаслідок повеней сягнула 158

Внаслідок сильної повені кількість загиблих у Іспанії зросла до, щонайменше, 158 людей.

Про це повідомило El Mundo, передає "Європейська правда".

Як повідомили журналісти, бригади швидкої допомоги шукають тіла в автомобілях, серед уламків, затоплених перших поверхів і приміщень та пошкоджених будівель.

Кількість загиблих вже зросла до, щонайменше, 158 людей. Як зазначили журналісти, 155 загиблих зафіксували в одній лише Валенсії, двоє людей загинули у Кастилії-Ла-Манчі, ще одна людина – у Малазі.

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Найбільшу кількість загиблих зафіксували у 25-тисячному місті Пайпорта, поблизу Валенсії, де, за словами мера, загинуло 62 людини.

Як повідомило агентство Reuters, рятувальники виявили тіла восьми людей, які опинилися в пастці в гаражі. Мер Валенсії Марія Хосе повідомила журналістам, що серед восьми тіл, знайдених утопленими в гаражі в передмісті міста Ла Торре, був місцевий поліцейський.

У тому ж районі, додала вона, 45-річну жінку також знайшли мертвою у власному будинку.

Невідома кількість людей досі вважається зниклою безвісти, і жертв може бути більше. У муніципалітеті Летур в Альбасете шукають п'ятьох людей.

В ЄС на тлі смертоносної стихії заявляли, що готові надати допомогу Іспанії, однак поки не отримували відповідних запитів. Зокрема, про допомогу країні інформувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, Національна поліція Іспанії заарештувала 39 осіб, у тому числі кількох неповнолітніх, за крадіжки в районах, які найбільше постраждали від стихії.