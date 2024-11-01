В Латвії українці перевозили мігрантів на замаскованому під Прикордонну охорону автобусі

В Латвії минулої ночі затримали двох перевізників і 25 нелегальних мігрантів, які використовували мікроавтобус із підробленими розпізнавальними знаками Державної прикордонної охорони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Як зазначили в Держприкордонохороні, автобус був оснащений не тільки трафаретом, а й номерним знаком, що належав справжній машині прикордонників.

фото з сайту lsm

Під час перевірки документів з'ясувалося, що обидва перевізники є громадянами України.

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Встановлено, що чоловіки намагалися перевезти 25 осіб азійського походження, які незаконно перетнули білорусько-латвійський кордон.

Державна прикордонна служба порушила стосовно перевізників кримінальну справу.

Міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс заявив, що такі випадки свідчать про наявність великої мережі незаконного перевезення мігрантів, яка існує вже давно і є нелегальним бізнесом, що приносить мільярди.

"Якщо взяти випадок в Айзкрауклі, то, якби цим людям вдалося реалізувати свій намір, це принесло б їм дуже великий дохід. Тому вони явно готові йти на ризик", – сказав Козловскіс.

Нагадаємо, на початку жовтня на території Латвії пройшла масштабна спецоперація, під час якої було затримано і повернуто назад до Білорусі понад 40 людей, які нелегально перетнули кордон, а також перевізників, які використовували для транспортування нелегалів мікроавтобус, замаскований під поліцейський.

Начальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс, коментуючи спецоперацію, заявив, що нелегальна міграція координується білоруськими посадовими особами.