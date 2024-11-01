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В Латвии украинцы перевозили мигрантов на замаскированном под Пограничную охрану автобусе

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Новости — Пятница, 1 ноября 2024, 12:52 — Ирина Кутелева

В Латвии минувшей ночью задержали двух перевозчиков и 25 нелегальных мигрантов, которые использовали микроавтобус с поддельными опознавательными знаками Государственной пограничной охраны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Как отметили в Госпогранохране, автобус был оснащен не только трафаретом, но и номерным знаком, принадлежавшим настоящей машине пограничников.

 
фото с сайта lsm

Во время проверки документов выяснилось, что оба перевозчика являются гражданами Украины.

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Установлено, что мужчины пытались перевезти 25 человек азиатского происхождения, которые незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

Государственная пограничная служба возбудила в отношении перевозчиков уголовное дело.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что такие случаи свидетельствуют о наличии крупной сети незаконной перевозки мигрантов, которая существует уже давно и является нелегальным бизнесом, приносящим миллиарды.

"Если взять случай в Айзкраукли, то, если бы этим людям удалось реализовать свое намерение, это принесло бы им очень большой доход. Поэтому они явно готовы идти на риск", – сказал Козловскис.

Напомним, в начале октября на территории Латвии прошла масштабная спецоперация, во время которой были задержаны и возвращены обратно в Беларусь более 40 человек, которые нелегально пересекли границу, а также перевозчики, использовавшие для транспортировки нелегалов микроавтобус, замаскированный под полицейский.

Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс, комментируя спецоперацию, заявил, что нелегальная миграция координируется белорусскими должностными лицами.

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Латвия миграционный кризис
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