У Латвії кажуть, що посадовці Білорусі координують нелегальну міграцію
Начальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс заявив, що нелегальна міграція координується білоруськими посадовими особами.
Заяву глави відомства наводить LSM, повідомляє "Європейська правда".
Його слова стосувались масштабної операції латвійських поліцейських і прикордонників, які у вівторок затримали 46 мігрантів і двох перевізників.
"Без відома білоруських посадовців і без їхньої уваги було б неможливо, щоб така кількість людей приїхала, залишилася і незаконно перетнула кордон Білорусі непоміченою", – сказав Пуятс.
За його словами, це принаймні свідчить про те, що створений коридор для нелегальної міграції.
"Також очевидно, що вся ця нелегальна міграція координується переважно білоруськими службами. Звичайно, вони співпрацюють з контрабандистами, від яких отримують певні платежі у вигляді хабарів, тому це співпраця білоруських посадовців і організованої злочинності", – пояснив Пуятс.
Як відомо, у липні Латвія закінчила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю протяжністю майже 145 кілометрів. Крім того, країна посилила контроль на кордоні за товарами з РФ та Білорусі.
У серпні самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Мінськ не буде перешкоджати потрапити до ЄС зацікавленим у цьому мігрантам, та дав зрозуміти, що це його відповідь на санкції.