У Латвії провели операцію з перехоплення нелегальних мігрантів

У вівторок, 8 жовтня, державна поліція Латвії разом із прикордонниками провели під містом Айзкраукле операцію з перехоплення нелегальних мігрантів та їхніх перевізників.

Про це повідомило Delfi, передає "Європейська правда".

Правоохоронці розповіли, що для цього перевізники використовували автомобіль, стилізований під поліцейський транспорт.

Фото: Delfi

У поліції також зазначили, що у результаті операції затримано десятки нелегальних мігрантів, які незаконно перетнули білорусько-латвійський кордон.

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Наразі через план перехоплення частково заблоковано рух в Айзкраукльському краї.

Зараз, як зазначило видання, поліція шукає одного перевізника, який втік.

Фото: Delfi

Напередодні повідомлялося, що у Латвії затримала жителя країни, який через Telegram організував перевезення мігрантів від прикордонної території до Риги.

Як відомо, у липні Латвія закінчила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю протяжністю майже 145 кілометрів. Крім того, країна посилила контроль на кордоні за товарами з РФ та Білорусі.

У серпні самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Мінськ не буде перешкоджати потрапити до ЄС зацікавленим у цьому мігрантам, та дав зрозуміти, що це його відповідь на санкції.