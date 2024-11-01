У Польщі з початку року затримали майже 200 українців за допомогу нелегалам

З початку цього року у Польщі затримали 195 громадян України за сприяння нелегальним мігрантам у незаконному перетині кордону з Білоруссю.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомили у Прикордонній службі Польщі у відповідь на запит "Укрінформу".

За даними відомства, з 1 січня по 29 жовтня цього року польські служби затримали загалом 377 так званих пособників у незаконному перетині нелегальними мігрантами кордону з Білоруссю, при цьому більше половини з них – 195 – є громадянами України.

Також зазначено, що торік у Польщі було затримано 295 українців за такого роду діяльність, в 2022 році – 174 громадянина України, а в 2021 – 76.

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У Прикордонній службі Польщі також поінформували, що за таку діяльність в цьому році було арештовано 38 громадян України.

Нещодавно польські прикордонники разом із Європолом затримали 11 організаторів незаконного перетину польського кордону з Білорусі. Серед затриманих були громадяни України.

Також варто зазначити, що 15 жовтня польський уряд схвалив міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка, серед іншого, передбачає призупинення права на притулок для мігрантів через міграційний тиск режиму Лукашенка на кордоні.