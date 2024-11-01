В Польше с начала года задержали почти 200 украинцев за помощь нелегалам

С начала этого года в Польше задержали 195 граждан Украины за содействие нелегальным мигрантам в незаконном пересечении границы с Беларусью.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщили в Пограничной службе Польши в ответ на запрос "Укринформа".

По данным ведомства, с 1 января по 29 октября этого года польские службы задержали всего 377 так называемых пособников в незаконном пересечении нелегальными мигрантами границы с Беларусью, при этом более половины из них – 195 – являются гражданами Украины.

Также указано, что в прошлом году в Польше было задержано 295 украинцев за такого рода деятельность, в 2022 году – 174 граждан Украины, а в 2021 – 76 таких лиц.

Реклама:

В Пограничной службе Польши также проинформировали, что за такую деятельность в этом году было арестовано 38 граждан Украины.

Недавно польские пограничники вместе с Европолом задержали 11 организаторов незаконного пересечения польской границы из Беларуси. Среди задержанных были граждане Украины.

Также стоит отметить, что 15 октября польское правительство одобрило миграционную стратегию на 2025-2030 годы, которая, среди прочего, предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов из-за миграционного давления режима Лукашенко на границе.