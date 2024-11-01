У Греції пожежники вийшли на страйк з вимогою постійної роботи

У грецьких Афінах у п’ятницю десятки сезонних пожежників, з якими укладають контракт на роботу в сезон лісових пожеж в країні, протестували, вимагаючи постійної роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лісові пожежі – звичайне явище для Греції. Останніми роками вони стали частішими і тривалішими на тлі екстремальної спеки.

Оскільки погода залишається теплою, а метеорологи прогнозують невеликі дощі найближчими днями, пожежні бригади в четвер продовжили сезон спостереження за пожежами в багатьох регіонах на два тижні до 15 листопада.

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Посилаючись на швидко мінливі кліматичні умови, близько 2500 сезонних пожежників, чиї шестимісячні контракти закінчуються у жовтні із завершенням сезону лісових пожеж, заявили, що їм слід дозволити працювати протягом усього року.

"Сьогодні, як ви бачите, надворі літо. Учора у нас була велика пожежа. Щодня у нас трапляються пожежі, тому сезонні пожежники повинні мати можливість допомагати цілий рік", – сказав Панайотіс Андріопулос, заступник голови грецької асоціації сезонних пожежників.

Напередодні увечері група пожежників увірвалася до Міністерства цивільного захисту та кліматичних криз і вступила в сутичку із спецпризначенцями.

Міністр цивільного захисту Васіліс Кікіліас заявив, що уряд незабаром розпочне процес найму сезонного персоналу на новий пожежний сезон наступного року, загальна кількість якого, як очікується, досягне 18 тисяч осіб.

Напередодні повідомляли, що через страйк сміттярів у двох округах Марселя на вулицях міста накопичилося вже 600 тонн сміття.

У вересні цього року тижневий страйк оголошували двірники Брюсселя.