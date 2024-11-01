В Греции пожарные вышли на забастовку с требованием постоянной работы

В греческих Афинах в пятницу десятки сезонных пожарных, с которыми заключают контракт на работу в сезон лесных пожаров в стране, протестовали, требуя постоянной работы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лесные пожары – обычное явление для Греции, в последние годы они стали чаще и продолжительнее на фоне экстремальной жары.

Поскольку погода остается теплой, а метеорологи прогнозируют небольшие дожди в ближайшие дни, пожарные бригады в четверг продлили сезон наблюдения за пожарами во многих регионах на две недели до 15 ноября.

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Ссылаясь на быстро меняющиеся климатические условия, около 2500 сезонных пожарных, чьи шестимесячные контракты истекают в октябре с завершением сезона лесных пожаров, заявили, что им следует позволить работать в течение всего года.

"Сегодня, как вы видите, на улице лето. Вчера у нас был большой пожар. Каждый день у нас случаются пожары, поэтому сезонные пожарные должны иметь возможность помогать круглый год", – сказал Панайотис Андриопулос, заместитель председателя греческой ассоциации сезонных пожарных.

Накануне вечером группа пожарных ворвалась в Министерство гражданской защиты и климатических кризисов и вступила в схватку со спецназовцами.

Министр гражданской защиты Василис Кикилиас заявил, что правительство вскоре начнет процесс найма сезонного персонала на новый пожарный сезон следующего года, общее количество которого, как ожидается, достигнет 18 тысяч человек.

Накануне сообщалось, что из-за забастовки мусорщиков в двух округах Марселя на улицах города накопилось уже 600 тонн мусора.

В сентябре этого года недельную забастовку объявляли дворники Брюсселя.