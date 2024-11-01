Голова Міноборони Литви: Війська РФ з Калінінграда вже б'ються в Україні
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що прикладом прямого звʼязку між боротьбою України та безпекою Литви є перекидання російських військ із Калінінградської області.
Про це він заявив на 10-му Київському безпековому форумі для молоді, цитує Укрінформ, передає "Європейська правда".
Кащюнас розповів, що зараз, аналізуючи присутність російських військ у Калінінградській області, країна бачить, що там порожньо.
"Чому? Тому що вони вилучили війська з Калінінградської області і вони зараз бʼються на полі бою в Україні. Вони також бʼються проти українців у Курській області в Росії", – пояснив він.
Кащюнас підкреслив, що перекидання військ із Калінінграда пов'язує боротьбу України і безпеку Литви.
"Кілька місяців тому вони говорили про мілітаризацію Калінінградської області. Це прямо залежить від вашої боротьби, яка ламає російську воєнну машину, витісняє Росію з інших куточків світу і не дає їй реалізувати інші можливі сценарії, які будуть загрожувати нам напряму. Це свідчення того, яким чином ваша боротьба нам допомагає", – підсумував міністр оборони Литви.
У жовтні 2023 року перший заступник секретаря білоруської Ради безпеки Павел Муравейко запропонував "пробити коридор" до Калінінградської області РФ, викликавши обурення з боку Литви.
У березні 2024 року самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський перешийок, прикордонну ділянку між Литвою та Польщею, яка із заходу межує з Калінінградською областю, а зі сходу – з Білоруссю.
Нещодавно литовський мовник LRT у великому дослідженні зазначив, що розміщені у Калінінградській області підрозділи РФ можуть займатися підготовкою диверсій на території держав Балтії та Польщі.