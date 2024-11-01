Глава Минобороны Литвы: Войска РФ из Калининграда уже сражаются в Украине

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас считает, что примером прямой связи между борьбой Украины и безопасностью Литвы является переброска российских войск из Калининградской области.

Об этом он заявил на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодежи, цитирует Укринформ, передает "Европейская правда".

Кащюнас рассказал, что сейчас, анализируя присутствие российских войск в Калининградской области, страна видит, что там пусто.

"Почему? Потому что они забрали войска из Калининградской области и они сейчас сражаются на поле боя в Украине. Они также сражаются против украинцев в Курской области в России", – пояснил он.

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Кащюнас подчеркнул, что переброска войск из Калининграда связывает борьбу Украины и безопасность Литвы.

"Пару месяцев назад они говорили о милитаризации Калининградской области. Это напрямую зависит от вашей борьбы, которая ломает российскую военную машину, вытесняет Россию из других уголков мира и не дает ей реализовать другие возможные сценарии, которые будут угрожать нам напрямую. Это свидетельство того, каким образом ваша борьба нам помогает", – подытожил министр обороны Литвы.

В октябре 2023 года первый заместитель секретаря белорусского Совета безопасности Павел Муравейко уже предложил "пробить коридор" в Калининградскую область РФ, вызвав возмущение со стороны Литвы.

В марте 2024 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский перешеек, пограничный участок между Литвой и Польшей, который с запада граничит с Калининградской областью, а с востока – с Беларусью.

Недавно литовский вещатель LRT в большом исследовании отметил, что размещенные в Калининградской области подразделения РФ могут заниматься подготовкой диверсий на территории государств Балтии и Польши.