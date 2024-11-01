У Сербії вчителі влаштували страйк, вимагаючи підвищення зарплати

Вчителі в Сербії у п’ятницю, 1 листопада, влаштували страйк через скарги на низьку заробітну плату, через що в багатьох школах країни заняття скасували або скоротили.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сербські вчителі скаржаться на низьку зарплату в порівнянні з іншими працівниками державного сектору і на погіршення умов праці, зокрема на насильство в школах.

Профспілки вчителів вимагають, аби початкова заробітна плата в усьому освітньому секторі відповідала середній зарплаті по країні – близько 97 тисяч динарів (приблизно 900 доларів).

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Уряд Сербії запропонував підвищення заробітної плати вчителям на 11%, починаючи з січня, і одноразову виплату в розмірі 15 тисяч динарів, яку профспілки назвали недостатньою і відхилили.

Десятки вчителів зібралися в Белграді перед сербським парламентом на акцію протесту, організовану профспілками.

"Держава, яка має таке ставлення до освіти, є неуспішною державою, яка... не може жодним чином рухатись уперед", – заявила активістка профспілки вчителів Сербії Ана Дімітрієвич.

Вчителі попередили, що продовжуватимуть страйк по всій країні, скорочуючи заняття до тих пір, поки їхні вимоги не будуть виконані.

Сербське Міністерство освіти повідомило, що понад половина шкіл країни у п'ятницю працювала у звичайному режимі, у решті заняття скоротили чи скасували.

Паралельно в грецьких Афінах десятки сезонних пожежників, з якими укладають контракт на роботу в сезон лісових пожеж в країні, протестували, вимагаючи постійної роботи.