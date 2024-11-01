В Сербии учителя устроили забастовку, требуя повышения зарплаты

Учителя в Сербии в пятницу, 1 ноября, устроили забастовку из-за жалоб на низкую заработную плату, из-за чего во многих школах страны занятия отменили или сократили.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сербские учителя жалуются на низкую зарплату по сравнению с другими работниками государственного сектора и на ухудшение условий труда, в частности на насилие в школах.

Профсоюзы учителей требуют, чтобы начальная заработная плата во всем образовательном секторе соответствовала средней зарплате по стране – около 97 тысяч динаров (примерно 900 долларов).

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Правительство Сербии предложило повышение заработной платы учителям на 11%, начиная с января, и единовременную выплату в размере 15 тысяч динаров, которую профсоюзы назвали недостаточной и отклонили.

Десятки учителей собрались в Белграде перед сербским парламентом на акцию протеста, организованную профсоюзами.

"Государство, которое так относится к образованию, это неуспешное государство, которое... не может никоим образом двигаться вперед", – заявила активистка профсоюза учителей Сербии Ана Димитриевич.

Учителя предупредили, что будут продолжать забастовку по всей стране, сокращая занятия до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Сербское Министерство образования сообщило, что более половины школ страны в пятницу работала в обычном режиме, в остальных занятия сократили или отменили.

Параллельно в греческих Афинах десятки сезонных пожарных, с которыми заключают контракт на работу в сезон лесных пожаров в стране, протестовали, требуя постоянной работы.