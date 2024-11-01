Польське воєводство на кордоні з Україною готується до можливої хвилі біженців

Генеральний консул України у Любліні Олег Куць повідомив, що Люблінське воєводство готується до можливої нової хвилі біженців з України.

Про це він розповів у коментарі Радіо Свобода, передає "Європейська правда".

Як зазначив дипломат, щомісяця у місті проводять засідання координаційної групи з питань допомоги громадянам України на території Люблінського воєводства, на яких, зокрема, обговорюють ці питання.

Він зауважив, що якихось серйозних сигналів про ймовірний великий наплив українців немає, водночас перед зимою, за його словами, цьому питанню приділяють більше уваги.

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"Днями була така зустріч, ми пропрацьовували різні сценарії. Можу сказати, що в Люблінському воєводстві високий рівень готовності. Є списки волонтерів, які у 2022 році допомагали нашим громадянам. У цьому списку кілька сотень волонтерів, яких при потребі зберуть і залучать до допомоги. Є чітке розуміння хто чим займатиметься, хто працюватиме на кордоні, хто на вокзалі", – розпровів Куць.

Крім представників органів місцевої влади, неурядових організацій, волонтерів та українських дипломатів, до координаційної групи входять представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які консультують волонтерів про різні гранти, на які можна податися, щоб отримати фінансову допомогу для підтримки біженців.

За словами генерального консула України у Любліні, чи буде нова хвиля біженців від війни до Польщі залежить від кількох чинників, зокрема, від російських атак на енергетичну інфраструктуру України та ситуації на фронті.

Нещодавно повідомляли, що майже чверть українських біженців у Європі не хочуть повертатися додому в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, в уряді Німеччини пропонують змінити статус біженців з України, також в країні почали говорити про скорочення допомоги біженцям із України.

А в Литві нададуть одноразові виплати в розмірі 176 євро новоприбулим біженцям з України.