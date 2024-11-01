Фицо в Китае наговорил антизападной пропаганды о войне в Украине

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо во время визита в Китай в пятницу, 1 ноября, возложил на Запад ответственность за нынешнее вторжение России в Украину и взамен похвалил "миротворчество" Пекина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTVS.

После переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином Фицо заявил, что оба лидера разделяют мнение о "невозможности немедленного прекращения боевых действий, пока Украина продолжает получать военную и финансовую поддержку Запада для продолжения войны".

Премьер Словакии вместо этого отметил так называемую китайско-бразильскую "мирную инициативу", которую, как говорит, планирует подробнее обсудить во время визита в Бразилию в декабре. Также он анонсировал присоединение Братиславы к группе "друзей мира" в ООН, которую возглавляют те же КНР и Бразилия.

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Попутно Фицо покритиковал Европейский Союз, который "продолжает свою военную риторику", и возложил вину за эскалацию на Запад.

"Именно западные политики в апреле 2022 года, вскоре после начала конфликта, сделали все, чтобы не подписать реалистично подготовленные мирные соглашения, а мирный план Зеленского припал пылью как нереалистичный, и вместо его новой версии украинский президент представляет план победы", – возмущается он.

Китайско-бразильская инициатива, объявленная в мае 2024 года, является набором из шести пунктов, в которых ни разу не упомянут Устав ООН или территориальная целостность Украины. Зато есть призыв к "остановке военных действий, незагострению конфликта и нераспространению его на новые территории".

К китайско-бразильской инициативе "Друзья мира" присоединились почти 17 стран, в том числе член НАТО – Турция. Свое желание присоединиться к инициативе выразили Венгрия и Швейцария, которая приняла первый Глобальный саммит мира.

Накануне Роберт Фицо дал интервью печально известной российской пропагандистке Ольге Скабеевой.