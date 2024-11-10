В МЗС подякували Туску за підтвердження принципу "Нічого про Україну без України"

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна вдячна прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску за підтвердження прихильності принципу "нічого про Україну без України".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Як наголосив Тихий, Київ "послідовно й твердо" виступає за неухильне дотримання принципу "Нічого про Україну без України".

"Війна йде на українській землі, тому Україна визначатиме параметри шляху до всеосяжного, справедливого і стійкого миру", – додав він.

Реклама:

Речник МЗС зазначив, що справедливе завершення російської агресії проти України з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України, міжнародного права, цілей і принципів Статуту ООН є в інтересах усіх миролюбних держав.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні оголосив, що незабаром зустрінеться з президентом Франції, прем'єр-міністром Британії, генсеком НАТО і лідерами північних і балтійських країн, щоб обговорити трансатлантичну співпрацю і війну в Україні.

Це сталось на тлі спекуляцій у ЗМІ, згідно з якими в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

Крім того, цього тижня лідери ЄС на зустрічі в Будапешті обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.