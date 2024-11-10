В МИД поблагодарили Туска за подтверждение принципа "Ничего об Украине без Украины"

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина благодарна премьер-министру Польши Дональду Туску за подтверждение приверженности принципу "ничего об Украине без Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

Как отметил Тихий, Киев "последовательно и твердо" выступает за неукоснительное соблюдение принципа "Ничего об Украине без Украины".

"Война идет на украинской земле, поэтому Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру", – добавил он.

Реклама:

Представитель МИД отметил, что справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины, международного права, целей и принципов Устава ООН в интересах всех миролюбивых государств.

Премьер-министр Польши Дональд Туск накануне объявил, что вскоре встретится с президентом Франции, премьер-министром Великобритании, генсеком НАТО и лидерами северных и балтийских стран, чтобы обсудить трансатлантическое сотрудничество и войну в Украине.

Это произошло на фоне спекуляций в СМИ, согласно которым в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.

Кроме того, на этой неделе лидеры ЕС на встрече в Будапеште обсуждали возможность продолжения военной обороны Украины, если Дональд Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.